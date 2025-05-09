Sudan’a Seyahat Uyarısı Yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı’nın Seyahat Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, kötüleşen güvenlik koşulları dolayısıyla Sudan’a seyahat konusunda uyarılarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusunun hala geçerli olduğu hatırlatıldı. Vatandaşlara, elzem olmadığı sürece Sudan’a seyahatten kaçınmaları öneriliyor.

Vatandaşlara Tedbirli Olmaları Tavsiye Ediliyor

Açıklamada, Sudan’da bulunan vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. “Halihazırda Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları ve Sudan’da kalmaları elzem olmayanların, Port Sudan’dan sınırlı sayıdaki ticari uçuşlar halen devam ederken hava yoluyla veya bulundukları konuma göre kara yolu veya deniz yoluyla, Sudan’dan en hızlı ve güvenli yollardan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Gelişmeleri Takip Etmek Önemli

Ayrıca, gelişmelere dair müteakip duyuruların, Bakanlığın ve Hartum Büyükelçiliğinin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerektiği bildirildi. Acil durumlarda iletişim için, Hartum Büyükelçiliği ile ‘+249 90 094 2738’ no’lu acil durum hattı üzerinden veya Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi ile ‘+90 312 292 29 29’ no’lu telefon üzerinden temasa geçmek mümkündür.