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Sudan, BAE’yi Diplomatik Olarak İlan Etti

DIPLOMATIK ILISKILERIN KESILMESI

Sudan, devam eden iç savaşta Hızlı Destek Güçleri’ni (RSF) desteklemekle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) “saldırgan devlet” ilan ederek diplomatik ilişkilerini kesti. Sudan Savunma Konseyi, BAE’nin bu şekilde tanımlanmasına karar vererek, “Sudan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için her türlü saldırganlığa yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu” belirtti.

BAE’YE YANIT OLARAK GERI ÇEKILME

Savunma Konseyi, RSF’yi BAE’nin vekili olarak tanımladı. Sudan, BAE’deki büyükelçisini geri çekeceğini ve diplomatik misyonların kapatılacağını duyurdu. Ülkede Nisan 2023’ten beri süregelen iç savaşta, BAE’nin RSF’yi desteklediğini belirten Sudan, BAE’yi son olarak RSF’ye limana düzenlediği saldırıda gelişmiş ve stratejik silahlar sağlamakla itham etti.

BAE’NIN REDDI

BAE ise, Hızlı Destek Güçleri’ne mali, askeri ve siyasi destek verdiği iddialarını kesin bir dille reddediyor. Sudan’ın eleştirileri ve aksiyonları, iç savaş durumunun daha da karmaşık bir hal almasına yol açıyor.

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