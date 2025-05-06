Sudan, BAE’yi “saldırgan ülke” ilan etti

SUDAN’DAN BAE’YE İLİŞKİLERİ KESTİĞİ AÇIKLAMASI

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni “saldıran ülke” olarak ilan etti ve bu nedenle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. Bu açıklama, iki ülke arasında gerginliğin artmasına neden oldu. Sudan hükümeti, bu adımın ardında yatan nedenlerin ulusal güvenliği sağlamak amacıyla alındığını belirtiyor.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KESİLMESİ

Sudan yönetimi, BAE’nin eylemlerinin ülkenin bağımsızlığına tehdit oluşturduğunu ifade ediyor. Bu karar, Sudan’ın uluslararası ilişkilerinde önemli bir değişim yaratabilir. Diplomatik anlaşmaların sona ermesi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri de etkileyebiliyor.

Sudan hükümeti, güvenlik önlemlerini artırmayı planlıyor. Yetkililer, “Bu karar, ülkemizin güvenliğini sağlamak için gereken bir konu” ifadesini kullanıyor. Böylelikle, Sudan, dış tehditlerle karşı karşıya kalmamak adına kararlı bir tutum izliyor.