Sudan, BAE’yi Suçladı; Video Yanlış

SUDANLI YETKİLİLERİN SUÇLAMALARI

Sudan yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) silahlı gruplara destek vererek çatışmalara karışmakla itham ediyor. Bu suçlamaların ardından, bir video sosyal medyada yayınlandı. Uluslararası haber ajansı Reuters, videonun Estonya’da gerçekleşen bir tatbikata ait olduğunu doğruladı. Sudanlı yetkililer, BAE’yi bu görüntülerle suçlayarak iddialarını güçlendirmeye çalışıyor.

BAE’DEN YALANLAMA

BAE Dışişleri Bakanlığı, 5 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Sudan’ın suçlamalarını reddetti ve bu iddiaların “asılsız” olduğunu belirtti. Bakanlık ayrıca, Sudan halkının barış ve istikrar arayışını desteklediklerini vurguladı ve suçlamaların “Port Sudan yönetimi” tarafından yürütülen bir kampanyanın parçası olduğunu dile getirdi.

TATBİKAT VE GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada yayılan videoda, askerlerin bir araçtan havan topları ateşlediği görülüyor. Görüntülerdeki ses kaydında bir kişi İngilizce olarak “Hazır, ateş et” ifadesini kullanıyor. Ancak bu görüntülerin gerçek kaynağı araştırmalarla ortaya çıkarıldı. Videonun Temmuz 2025’te Estonya’da gerçekleştirilen ortak bir tatbıkata ait olduğu belirlendi. Bu tatbikata ABD, İngiltere, Kanada ve Estonya’dan askerler katıldı ve imajlar, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı bir hizmet tarafından 29 Temmuz’da paylaşıldı.

DENİZDEKİ TARTIŞMALAR VE CEVAP

Sudan Başbakanı Kamel İdris, 16 Ağustos’ta yaptığı bir açıklamada, Kolombiya’dan paralı askerlerin Sudan’a gönderilmesinin derhâl durdurulmasını istedi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise sosyal medya üzerinden vatandaşlarına “Yabancı ülkelerin savaşlarında ölmemelisiniz” dedi. Hem Kolombiya hem de Sudan dışişleri bakanlıkları ise Reuters’ın yorum taleplerine yanıt vermedi. Ayrıca, Sudan yönetiminin BAE’ye yönelik suçlamaları daha önce de söz konusu olmuştu. Hartum yönetimi, Mayıs ayında Abu Dabi’yi Hızlı Destek Kuvvetleri’ne gelişmiş silahlar sağlamakla itham etmiş ve diplomatik ilişkileri kesme niyetinde olduklarını belirtmişti.

SONUÇ: YANILTICI BİLGİ

Sosyal medyada yayımlanan video, Sudan’daki Kolombiyalı paralı askerleri değil, 2025 yılında Estonya’da gerçekleşen tatbikatı gösteriyor. Bu durum, yanıltıcı bilgilerin yayılmasına örnek teşkil ediyor.