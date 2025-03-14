Sudan’da Artan Yağma Olayları ve Güvensizlik

YAĞMA OLAYLARI VE GÜVENLİK SORUNLARI

Yaşanan yağma olayları, yakın zamanda ordu mensuplarının denetimine geçen Doğu Nil’deki Hac Yusuf ve başkent çevresindeki Bahri gibi yerlerde güvenlik zafiyetleri ve ihlallerin yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemde ortaya çıktı. Sudan’daki medya kaynaklarına göre, ordunun kontrolü altındaki Omdurman kentinde de şiddet olaylarında belirgin bir artış görülüyor. Sudan’da sosyal medya platformları üzerinden yayımlanan bir videoda, ordu üniforması giymiş askerlerin bir evin mobilyalarını ve elektrik kablolarını çaldığı gözler önüne serildi. Savaşın patlak verdiği günden bu yana sıklıkla tekrarlanan bu görüntülere rağmen, yerel medya ordunun ihlallerini görmezden gelmekle eleştiriliyor. Bu durum, yerel halk arasında ihlallerin gizlendiği yorumuna sebep oluyor. Sudan ordusu, köktendinci militanların yardımıyla Bahri ve Doğu Nil bölgesini Hızlı Destek Kuvvetleri’nden (RSF) geri aldı. Ancak, yağma ve misilleme saldırılarında artış ve yeni olayların gerçekleşme korkusu nedeniyle, bölge halkı Kordofan ve Darfur gibi alanlara göç etmeye başladı.

YENİ İHLALLER VE GÜVENLİK DURUMU

Benzer bir durum, ocak ayında Sudan’ın orta kesimindeki Cezire Eyaleti’nin başkenti Vad Medeni’de yaşandı. Burada, ordu birlikleri ve İslamcı milisler kontrolü ele geçirdikten sonra geniş çaplı ihlaller gerçekleştirdi. İnsan Hakları İzleme örgütü tarafından teyit edilen bu ihlaller arasında yasadışı infazlar, keyfi tutuklamalar ve kafa kesme vakaları bulunuyor. Bu hafta Vad Medeni’deki güvenlik durumu yeniden kötüleşti. Şehirde yağma olayları ve rastgele tutuklamalar artarken, son dönemde evlerine dönen halk yeniden kaçmak zorunda kaldı. Radio Dabanga’nın 10 Mart tarihli bildirimine göre, Sudan ordusunun atadığı Cezire Valisi Tahir İbrahim Hayr, durumu kontrol altına almak amacıyla “Sivil Koruma Ulusal Komitesi” adı altında askeri ve adli yetkililerden oluşan bir yapı oluşturdu.

YEREL HALKIN GÜVENLİK KAYGILARI

Omdurman’ın kuzeyindeki Karari bölgesinde yaşayan üç kişi, ordu üniforması giyen silahlı bireylerin mahallelerinde yağma yaptığını bildirdi. Bu şahıslar, özellikle cep telefonlarını hedef alıyor ve direnen sivilleri silahla veya tüfek dipçikleriyle yaralıyor. Görgü tanıkları, bazı hırsızların evleri zorla açarak gece yarısı insanları silah zoruyla soyduğunu ve bu tür olayların son iki gün içinde arttığını aktardı. Özellikle Karari’nin devrim mahalleri, Wadi Sidna hava üssüne yakın konumu nedeniyle büyük bir yağma dalgasına maruz kalıyor. Üç ayrı mahallede – Es-Savra, İskan ve Feth Şehri – vatandaşların evlerinde yağma olaylarının yaşandığı belgelenmiş durumda.

ORDU VE HÜKÜMETİN TUTUMU

Mart ayının başında Karari Direniş Komiteleri, Omdurman’ın savaşın başlangıcından bu yana ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, polis teşkilatının çökmesi ve adli makamların görevini yerine getirmemesi nedeniyle şehirdeki suçların artış gösterdiği ifade edildi. Komitenin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: “Güvensizlik ortamının sürmesiyle birlikte silahlı soygunlar, ev baskınları ve açıkça gündüz vakti yapılan saldırılar yaygınlaşıyor. Yetkililer bu duruma son vermek için herhangi bir müdahalede bulunmuyor.” Sudanlı görgü tanıkları, Omdurman’ın kuzeyindeki kırsal bölgelerde yağmalanan malların satıldığı pazarların kurulduğunu belirtti. Bu pazarlarda çalınan ev eşyalarının satıldığı bildiriliyor.

SÜREGELEN İHLALLER VE SİVİL GÜÇLERİN TEPKİLERİ

Geçen mayıs ayında Omdurman’ın eski mahallelerinde silahlı askerler büyük çapta yağma gerçekleştirdi. El-Şarku’l-Avsat gazetesinin haberine göre, Sudan ordusu üniforması giymiş silahlı şahıslar daha önce de Omdurman’da sivillere ait evleri soymuştu. O dönemde, Vad Nubawi Direniş Komiteleri, ordu birliklerinin bölgeyi kontrol altına almasından birkaç gün sonra, mahalledeki evlerin %70’inin yağmalandığını duyurdu. Direniş Komiteleri’nin açıklamasında, “Omdurman’ın tarihi mahallelerinden biri olan Abu Ruf’ta, ordu mensupları tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı hırsızlıklar yaşandı. Yetkililer ise bu duruma göz yumarak suçlara ortak oluyor” ifadesi yer aldı. Mayıs 2024’te bazı Sudanlıların sosyal medya paylaşımlarında, ordu içindeki belirli subayların yağma eylemlerine karıştığı bildirildi. El-Şarku’l-Avsat gazetesi, bu subayların Omdurman’ın eski mahallelerinde silahlı soygunlar gerçekleştirdiğini aktardı. Sudan ordusunun son dönemlerde kontrolü ele geçirdiği bölgelerdeki yağma ve şiddet olayları devam ediyor. Özellikle Vad Medeni, Er-Rahd ve Um Ruaba kentlerinde ciddi ihlaller yaşandı. Sudanlı sivil güçler, bu kentlerdeki ihlalleri belgeleriyle uluslararası kamuoyuna duyurdu. Ümmet Partisi ve diğer siyasi gruplar, bu suçları sert bir şekilde kınadı. Sudan’daki durum her geçen gün kötüleşirken, yağma, keyfi tutuklamalar ve silahlı şiddet savaşın en yıkıcı boyutlarından biri haline gelmeye devam ediyor.