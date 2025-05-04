Sudan’da Hızlı Destek Güçleri Saldırdı

SUDAN’DA İNSANSIZ HAVA ARACI SALDIRISI

Sudan Ordu Sözcüsü Nabil Abdullah, bugün yaptığı açıklamada, Sudan’ın paramiliter Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF), Port Sudan Havaalanı çevresindeki bir askeri hava üssüne ve diğer tesislere insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Abdullah, bu olayın RSF’nin doğu liman kenti olan Port Sudan’a gerçekleşen ilk saldırısı olduğunu belirtti ve saldırılarda herhangi bir can kaybı bildirilmediğini ifade etti. Batı medyasında çıkan haberlere göre, Port Sudan’a yapılan insansız hava aracı saldırısı, Sudan ordusu ile RSF arasında devam eden iki yıllık çatışmada önemli bir değişim yaşandığını gösteriyor. Ülkenin doğu bölgeleri, daha önce böyle bir saldırıya uğramamıştı.

ORDU’DAN KARŞILIK GELDİ

Sudan ordusu, Port Sudan’daki kritik tesislerin etrafındaki konuşlanmasını güçlendirerek karşılık verdi. Başkanlık Sarayı ile ordu komutanlığına giden yollar bu süreçte kapatıldı. Port Sudan, ülkenin ana havalimanını, ordu karargahını ve bir limanı barındırdığı için savaşın etkilerinden en az etkilenen bölgelerden biri olarak öne çıkıyordu. RSF, bu olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Son birkaç ayda, RSF Sudan’ın orta ve kuzey kesimlerinde ordu kontrolündeki elektrik santrallerini hedef almış, bu saldırılar ise ağır kayıplara yol açmamıştı.

ÇATIŞMALARIN GÖLGESİNDE İNSANİ KRİZ

Ordu, mart ayında RSF’yi Sudan’ın başkenti Hartum’daki son kalelerinden birinden çıkardı. Ancak RSF, Nil Nehri’nin karşısındaki Omdurman’da bazı bölgeleri hâlâ elinde tutuyor ve Sudan’ın batısındaki konumunu güçlendirerek ülkeyi bölgelere ayırıyor. Ordu ile RSF arasındaki çatışmalar etnik şiddeti artırdı ve Birleşmiş Milletler’in “dünyanın en kötü insani krizi” olarak tanımladığı birçok şiddet olayı, açlık ve hastalık gibi sorunları doğurdu. Bu savaş, planlanan sivil yönetime geçiş öncesinde, ordu ve RSF arasındaki güç mücadelesinin ortasında Nisan 2023’te patlak verdi. Hartum’un büyük kısmını yok eden savaş, 12 milyondan fazla Sudanlıyı evinden etti ve 50 milyonluk nüfusun neredeyse yarısını akut açlık tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. BM’nin geçen yıl yayınladığı bir araştırmada, çatışmanın ilk 14 ayında yalnızca Hartum eyaletinde ölenlerin sayısının 61 bine ulaşabileceği aktarıldı.