Sudan’da Şiddet Olayları Artıyor

ORDU İLE PARAMİLİTER GÜÇLER ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Şiddet olaylarının bilançosu her geçen gün artıyor. Sağlık yetkilileri ve yardım kuruluşları tarafından yapılan son açıklamalara göre, çatışmaların etkileri giderek büyüyor.

EL FAŞİR’DE CAN KAYBI ARTIYOR

Dün, Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir’de gerçekleşen şiddetli çatışmalarda en az 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. RSF, ordunun geçtiğimiz ay başkent Hartum’da kontrolü sağlamasının ardından kente yönelik saldırılarını artırmış durumda.

EL FAŞİR KENTİ KUŞATMA ALTINDA

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık bir yıldır RSF’nin kuşatması altında bulunan El Faşir kentinde son günlerde düzenlenen saldırılarda en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ÜLKEDE YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Sudan’da 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana ordu ve RSF güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Bu süreçte yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybederken, 13 milyon insan yerinden edildi. Ordu ülkenin merkezini, kuzeyini ve doğusunu kontrol altında tutarken, RSF ve müttefikleri Darfur’un hemen hemen tamamını ve ülkenin güneyinin bazı bölgelerini elinde bulunduruyor. RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo, 15 Nisan’da geniş bir koalisyondan oluşan “Barış ve Birlik Hükümeti’nin” kurulduğunu duyurmuştu.