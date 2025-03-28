Sudan’daki Hava Saldırısında Yüzlerce Ölü

250’DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıya ilişkin ilk raporlara göre, çoğunluğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğu 250’den fazla kişi 24 Mart Pazartesi sabahı bayramlık gıda ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gelen sivillerin hedef alınmasıyla hayatını kaybetti. Yaralı sayısında çelişkili bilgiler var. İlk başta 400’den fazla yaralının olduğu bildirilse de, bazı yaralılar hızlı bir şekilde tedavi olmuş ya da acil müdahaleye ihtiyaç duymamış olabilir. Ancak “Darfur 24” sitesine konuşan kaynaklar, tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan yaralı sayısının şu anda 223’ü aştığını aktarıyor. Sudan’daki sağlık sektörü, darbeden sonra neredeyse tamamen yok olmasına rağmen, saldırıda yaralananlar yeterli sağlık hizmeti alamıyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE CİDDİ BOŞLUK VAR

İki yıldır süren savaşta sağlık sektörü, birçok kez doğrudan hedef alındı. Kuzey Darfur bölgesinden yerel lider İshak İbrahim, Sudan ordusunun Tura pazarına hava saldırısı düzenlediğini ve yaralıların durumunun son derece vahim olduğunu belirtti. “Yaralıların durumu çok zor ve trajik,” diye ifade eden İbrahim, “özellikle sağlık hizmeti sunabilen bölgelere veya yakın şehirlerdeki hastanelere götürebilmek için yeterli nakliye olanağı olmadığından dolayı durum iyice kötüleşiyor,” sözlerini kullandı. Siviller, yüzlerce kişinin ölümüne neden olan ağır bombardıman sonrası yaralılara yardım etmeye çalışsa da, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle müdahalede yetersiz kalıyor.

ACİL YARDIM İHTİYACI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Yaralıların, Mellite, Kıtım, Kebkabiya ya da El-Faşir gibi şehirlerde bulunan sağlık merkezlerine acil bir şekilde nakledilmesi artık hayati bir gereklilik hâline geldi. Ancak bölgedeki halk, tıbbi donanımları olmayan geleneksel at arabaları (karo) kullanarak yaralıları uzun mesafelere taşımak zorunda kalıyor. Bu ilkel yöntem, bazı yaralıların durumunu daha da kötüleştiriyor. Tura pazarına yakın bölgelerde yaşayan insanlar, hava saldırısının gerçekleştiği andan itibaren derin bir panik ve korku yaşıyor. Sudan ordusunun benzer bir saldırı gerçekleştirmesi korkusu, halkı sarmalamış durumda.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ ÇÖKÜŞ UYARILARI ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle savaş döneminde sivil halkın tıbbi bakıma duyduğu ihtiyaç nedeniyle Sudan’daki sağlık sektörünün çöküşün eşiğinde olduğunu vurguladı. DSÖ, uluslararası topluma Sudan’daki sağlık hizmetlerine acilen destek sağlanması ve tıbbi yardımların ülkeye girişi ile dağıtımı için gerekenlerin yapılması çağrısında bulundu. Daha önce yayımlanan bir DSÖ raporu, çatışmanın ilk 500 günü içerisinde 100’den fazla sağlık tesisine saldırı yapıldığını göstermekte.

YARDIM GÖNDERİMİ CİDDİ ŞEKİLDE ENGELLENİYOR

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan’daki sağlık altyapısının sürekli askeri saldırılar nedeniyle büyük ölçüde tahrip olduğunu belirtti. Kızılhaç ekipleri, sağlık merkezlerine yönelik sabotaj ve yağma eylemleri ile sağlık çalışanlarına yönelik ihlalleri belgeliyor. Ayrıca, sivillerin, özellikle Sudan ordusuna ait hava saldırılarının kurbanlarına acil tıbbi yardım sağlanabilmesi için sağlık sektörünün hızla yeniden canlandırılması gerektiğini ifade ettiği görülmekte. Tura pazarındaki facia, ülkedeki genel felaketin sadece bir örneğidir. 25 Ekim 2021 tarihinden beri Sudan ordusunun, ülkeyi çeşitli alanlarda büyük bir başarısızlığa sürüklediği United States tarafından yaptırımlara maruz kalmasına neden oldu.

EKONOMİK ÇÖKÜNTÜNÜN ETKİLERİ

Burhan’ın liderliği altında Sudan, uluslararası ilişkilerini yok ederek, dış dünyadan izole hale geldi ve ekonomisi çöküş noktasına geldi. Dünya Bankası’nın verilerine göre, çatışmanın başlangıcından bu yana Sudan ekonomisi %40 oranında daralmış ve enflasyon rekor seviyelere ulaşmıştır. Ordunun sağlık altyapısını sistematik olarak tahrip ettiği, DSÖ tarafından belirtilen çatışmanın ilk 500 günü içerisinde 100’den fazla tıbbi merkezin doğrudan saldırıya uğradığı unutmamalıdır. İnsani yardım konusunda ordunun sergilediği katı tutum, Birleşmiş Milletler’in 2024’te yayımladığı “30 milyon Sudanlı gıda güvencesinden yoksun, 15 milyon kişi de evsiz durumda” raporuyla daha da çarpıcı bir hale gelmiştir. Kızılhaç, Sudan’daki tıbbi altyapının tamamen yok edildiğini, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ise tıbbi yardımların hızla desteklenmesi gerektiğini belirtiyor, ancak ordu yönetimi bu çağrılara yanıt vermemekte. Bu savaş politikası ve insani felaketi görmezden gelme tutumu, Sudan halkının her gün korku, açlık ve yıkım içerisindeki ağır bedeller ödemesine neden oluyor.