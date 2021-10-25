Sudan’da darbe! Ülke karıştı

Bir grup asker iktidar partilerinin liderlerini evlerinde gözaltına aldı. Sudan genelinde internet kesilirken, darbe karşıtı protestocular sokaklarda bayraklarla yürüyor. Başkent Hartum’daki havalimanı kapatıldı.

Afrika ülkesi Sudan, güne yeni bir darbeyle başladı. Bir grup asker, Başbakan Abdullah Hamduk ve diğer koalisyon partilerinin liderlerini gözaltına aldı.

Sudan’da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

Görgü tanıkları, darbenin duyulmasıyla Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladığını aktarıyor. Göstericiler yollarda lastik yakıp ellerinde bayraklarla yürüyor.

Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.