Sudan’da Türk uçağına saldırı

İç savaşı yaşandığı Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için giden uçağa silahla ateş açıldı.

Çatışmaların devam ettiği Sudan’dan aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.

Port Sudan Havalimanı’na inen çeşitli ülkelere ait askeri uçaklar ve yolcu uçakları, Sudan’dan tahliye edilmek isteyen vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesini sürdüyor.

Bu kapsamda Sudan’a giden Türkiye’ye ait C-130 tahliye uçağına, hafif silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

MSB’den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Sudan’daki vatandaşlarımızı tahliye için Wadi Sayidna’ya giden C-130 uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Sudan’da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan’ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan’da başlayan çatışmalarda düne kadar ülke genelinde 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.