Sude Nur Basancı, Türkiye Şampiyonu Oldu

BAŞARI HİKAYESİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, aynı zamanda milli sporcu ve dünya ile Türkiye şampiyonu olan Sude Nur Basancı, Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla bir başarıya daha imza attı ve adını Türkiye Şampiyonu olarak yeniden zirveye yazdırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliğinde 04-07 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kemer Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya, 49 üniversiteden toplamda 176 sporcu katılım sağladı.

ŞAMPİYONA PERFORMANSI

BEUN BESYO öğrencisi Sude Nur Basancı, bu yıl 15’incisi düzenlenen şampiyonada rakipleriyle yaptığı 3 maçta galip gelerek Türkiye ÜNİLİG Muaythai Elite Bayanlar 60 Kg kategorisinde büyük bir başarı elde ederek birincilik kazandı. Müsabakanın ardından duygu ve düşüncelerini paylaşan Sude Nur Basancı, altın madalya kazanmanın kendisi için “hem büyük bir gurur hem de mutluluk” olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Sporculuk hayatımda her zaman daha iyisi için çalıştım, bu madalya da emeğimin bir karşılığıdır. Önümüzdeki süreçte milli takım kadrosuyla 8-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında Tayland’da düzenlenecek olan Muaythai Askeri Oyunları’nda yer alacağım.” dedi. Basancı, Türkiye Muaythai Süper Lig Finali ve Avrupa Şampiyonası için de çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Sude Nur Basancı, açıklamalarında kendisine her zaman destek olan kişiler arasında başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Muaythai Milli Takım Antrenörü Cemal Kocabaş ve tüm BEUN BESYO ailesine özel bir teşekkür sundu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Sude Nur Basancı’nın Antalya’daki yarışmadaki başarısıyla ilgili şunları söyledi: “Üniversitemizin milli gururu, dünya ve birçok kez Türkiye şampiyonu olan değerli öğrencimiz Sude Nur Basancı’nın Antalya’da düzenlenen şampiyonada Türkiye Şampiyonluğunu elde etmesi hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatmıştır.”

Özölçer, “Sude Nur, elde ettiği bu başarısı ve daha önceki büyük başarılarıyla üniversitemizin spor alanındaki vizyonunu ve kalitesini ulusal düzeyde bir kez daha tescil etti. Milli gururumuz Sude Nur, göstermiş olduğu üstün gayret ve azim ile genç sporculara ve tüm öğrencilerimize örnek teşkil ediyor.” açıklamasında bulundu. Ayrıca bu başarıda katkısı olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Federasyonu’na teşekkür etti. Sude Nur Basancı, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancıyla tekrar kutlandı.