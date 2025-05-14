Sudenaz Dokgöz’ün Hedefi Avrupa Şampiyonluğu

ORDULU BOKSÖR SUDENAZ DOKGÖZ BAŞARILARINI GENÇLER KATEGORİSİNDE SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ordulu milli boksör Sudenaz Dokgöz, minikler ve yıldızlar kategorilerinde elde ettiği başarıları gençler kategorisinde devam ettirmek istiyor. 17 yaşındaki Sudenaz, 6 yıl önce başladığı boks hayatında minikler, üst minikler ve yıldızlar kategorilerinde pek çok başarıya imza attı. Miniklerde Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü unvanlarına sahip olan Sudenaz, üst minikler kategorisinde iki kez Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü oldu. Yıldızlar kategorisinde ise Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü ile dikkat çekiyor. Gençler kategorisine terfi eden milli boksör, geçtiğimiz ay yapılan Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası’nda altın, Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda ise gümüş madalya kazandı. Elde ettiği bu başarılar sonucunda milli takım aday kadrosuna katılma hakkı elde eden Sudenaz, bu yıl gerçekleşmesi planlanan Okullar Arası Avrupa Şampiyonası ve Gençler Avrupa Şampiyonası’na katılarak kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

BAŞARILI OLMAK İÇİN DİSCİPLİN GEREKİYOR

Sudenaz Dokgöz, AA muhabirine verdiği röportajda, 6. sınıfta antrenörü İbrahim Gündoğdu sayesinde boksla tanıştığını ve bu sporu çok sevdiğini ifade etti. Boksa ilk adımlarını attığı andan itibaren çeşitli kategorilerde altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandığını belirten Sakarya sporcu, başarı basamaklarını teker teker çıkmaya devam ettiğini vurguladı. Günde çift antrenman yaparak şampiyonluklara hazırlandığını anlatan Sudenaz, katıldığı her organizasyondan olumlu sonuçlar elde ettiğini dile getirdi. Gençler kategorisinde kariyerine devam ettiğini ve 75 kiloda maçlara çıktığını açıklayan Dokgöz, bu alanda yeni başarılar elde etme arzusunu dile getirdi. Avrupa’da şampiyon olmayı hedefleyen Sudenaz, “Şimdiye kadar elde ettiğim başarılarımı Gençler Avrupa Şampiyonası’nda sürdürmek istiyorum. Altın madalya kazanmayı ve İstiklal Marşı’mızı okutmayı taahhüt ediyorum. Başarılı olmanın tek yolu disiplinden geçiyor. Ben de bu azim ve disiplinle hazırlıklarımı sürdürüyorum.” şeklinde konuştu.

HEDEF 2028 OLİMPİYATLARI

Antrenör İbrahim Gündoğdu, Sudenaz Dokgöz’ün yeni ve büyük başarılara imza atmak istediğini belirtti. Gündoğdu, genç sporcunun çok çalışarak katıldığı her turnuvada olumlu sonuçlar aldığını ve bunun kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Bu yıl Sudenaz’ın hem Okullar Arası Avrupa Şampiyonası hem de Gençler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edeceğini aktaran Gündoğdu, “Sudenaz’ın amacı bu şampiyonalarda altın madalya kazanarak İstiklal Marşı’mızı okutmak. Ardından dünya şampiyonu olmak. En büyük hedefimiz ise 2028 Olimpiyatları’nda yer alabilmek. Kendisinden çok ümitliyim.” dedi.