Sudenaz Yılmaz, Avrupa Şampiyonu Oldu

SPORCU YETENEĞİNİ BAŞARI HİKAYESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Konya’nın Çumra ilçesindeki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen 15 yaşındaki Sudenaz Yılmaz, halterdeki yeteneğini büyük bir başarı hikayesine dönüştürüyor. Yılmaz, Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada 92, silkmede 115 ve toplamda 207 kilo ile 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Çumra’da yaşayan genç sporcu, beden eğitimi öğretmenleri tarafından ortaokul döneminde fark edildi. Spor salonunda denemeler yapan Yılmaz, halter branşına ilgi duyarak bu alanda kariyerine devam etti. Eğitimine ise Konya’daki Spor Lisesi’nde devam eden Yılmaz, çok çalışarak okullar arası, ferdi ve kulüpler düzeyinde birçok Türkiye şampiyonluğu elde etti.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU HEDEFİ

Sudenaz Yılmaz, geçen yıl milli takıma dahil oldu ve U15 Avrupa Şampiyonası’na hazırlık yaparak yarışmalara katıldı. İspanya’da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda başarılı bir performans sergileyerek koparmada 92, silkmede 115 ve toplamda 207 kilo kaldırarak 3 altın madalya kazandı. Yılmaz, “İlçeden önce Türkiye, Türkiye’den Avrupa’ya uzanan bir başarım var. Bu şekilde hedeflerimi uzatmaya çalışıyorum. Avrupa şampiyonluğu bu benim ilk hedefimdi. Benim hedeflerim daha büyük. Dünya şampiyonası 2026’da var, bir de Gençlik Olimpiyatları var. En büyük hedefim tabii ki de olimpiyatlar” dedi.

REKOR KIRDIKÇA GURUR DUYUYOR

Yılmaz, başarılarının herkes için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Bayrağımızı göndere çektirdim, İstiklal Marşımızı okuttum. Türk Bayrağımı dalgalandırdım, o yüzden çok mutluyum. +69 kilogramda yarışıyorum. Koparma 92, silkmede 115 kilogram ve toplamda 207 kilogramda Avrupa rekoru kırdım. Koparma, silkmede ve toplamda 3 ayrı altın madalya aldım. Gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

ANKETÖR GURURLU MOMENTLER YAŞADI

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Ahmet Gülcan, “Mutluyuz, gururluyuz. 3 altın madalya geldi Avrupa’dan. İstiklal Marşı’mızı Avrupa’yı dinlettik. Hedeflerimiz seneye yıldızlar dünya şampiyonası. Başarı her yerde gelir. Yeter ki azim olsun. Sudenaz, Çumra ve Türkiye için bir örnek. Sporcumun başarısını görünce çok duygulandım, gözyaşlarıma hakim olamadım ve ağladım” dedi.