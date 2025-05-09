SUDER Genel Kurulu’nda Kalebaşı Yeniden Başkan

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, derneğin 13’üncü genel kurulunda tekrar başkanlık görevine getirildi. SUDER’den elde edilen bilgilere göre, derneğin 13’üncü genel kurulu üyelerin büyük katılımla gerçekleşti. Yapılan seçimde mevcut başkan Yaşabey Kalebaşı yeniden başkan seçildi. Kalebaşı, dernek olarak topluma fayda sağlayacak projeler geliştirmeye ve bilgilendirme çalışmalarını aksatmadan sürdüreceklerini belirtti.

2024 VE SONRASI HEDEFLER

Kalebaşı, 2024 yılında önemli ilerlemeler sağladıklarını aktararak, “2025’te su tüketimi konusunda bilgi paylaşımını artıran, çevreye ve topluma duyarlı yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” diyerek gelecek planlarını paylaştı. SUDER olarak suyun verimli kullanımı için de etkinliklerine devam edeceklerinin altını çizen Kalebaşı, önemli tarihlere dikkat çekti. “Dünya Su Günü ve Dünya Gıda Günü’nde hem Türkiye’de hem de dünyada su ve gıda krizi için yapılması gerekenleri paylaştık.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL SORUMLULUK VE BİLGİLENDİRME

Ayrıca Kalebaşı, suyun sağlığa zararlı minerallerini yok eden ve büyük israfa neden olan evlerde kullanılan arıtma cihazlarına karşı da kamuoyunu bilgilendirdiklerini anlattı. “SUDER olarak, su stresi yaşayan ülkemizin daha büyük sorunlarla karşılaşmaması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi. SUDER, 2000 yılında temelleri atılan bir dernek olarak şu anda 38 kurumsal üyesiyle Türkiye’deki ambalajlı su üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini temsil ediyor.

Dernek üyesi kuruluşların 15 bin kişiye doğrudan, 85 bin kişiye de dolaylı istihdam sağladığı bilgisi paylaşıldı. SUDER, su israfını önlemek, toplumun temiz suya ulaşması, küresel ısınmanın etkileri ve Türkiye’nin su durumu üzerine çeşitli çalışmalar yürütüyor.