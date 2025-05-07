Sufi Sinema Festivali Yurt Dışından Katılımcılarla Açıldı

ŞEHRİMİZ KONYA’NIN EĞİTİM YILINA HAZIRLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi, Teşrif-i Mevlana etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 6. Sufi Sinema Festivali’nin açılışını yurt içinden ve yurt dışından birçok yapımcı, yönetmen ve oyuncunun katılımıyla gerçekleştirdi. Festivalde konuşan 6. Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, Konya’nın tüm dünyadan insanları bir araya getiren bir kutup olduğunu belirterek, “Duygularımızı yüceltiyor, ruhumuzu yükseltiyor” dedi.

FESTİVALİN AMAÇLARI VE MESAJLARI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin bir film, belgesel ve dizi üretim merkezi olmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtilerek, “Bu yıl 6.’sını düzenlediğimiz Sufi Sinema Festivalimizin ana mottosu, Mevlana Celaleddin Rûmî’nin; ‘Aynada gördüğün suret senin, aynanın değil’ sözüdür. İşte bizler buradan, Konya’dan tüm insanlığa bu anlamı sinema diliyle ulaştırmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Konya Valisi İbrahim Akın ise, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da insanların maddeden manaya taşınmasına katkı sağladığını belirtti.

FESTİVALDE YER ALAN ETKİNLİKLER

Açılış programında konuşan Başkan Altay, “Bu festivalle, sadece düşünsel derinliği yüksek filmler değil; halk sinemasından çocuk filmlerine, belgesellerden uluslararası yapımlara kadar çok geniş bir yelpazeyi Konyalı ve ülkemizdeki sinemaseverlerle buluşturuyoruz” dedi. Festivalin düzenlendiği alanlarda tasavvuf içerikli sinema filmleri, belgesel gösterimleri ve çocuklar için özel animasyon seçkileri sunulacak. Ayrıca, yönetmenler ve yapımcılarla birlikte söyleşiler, paneller ve atölyeler düzenlenecek.

YENİLIK VE DESTEK PROJELERİ

Başkan Altay, festival kapsamında en iyi senaryoya destek vererek senarist adaylarını yazmaya ve üretmeye teşvik edeceklerini dile getirdi. Bunun yanı sıra, MESEL – Medeniyet ve Sinema Akademisi Projesi ile gençlere sinema sektörü hakkında online eğitimler sunmayı planladıklarını aktardı. Konya’yı bir film, belgesel ve dizi üretim merkezi haline getirmeyi hedefleyen Altay, “Şehrimizdeki doğal plato alanlarını belirleyerek, ülkemizin ve dünyanın yapımcılarına tanıtacak, kültür ve sinema turizmine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

ULUSLARARASI KATILIM VE ETKİNLİKLERE HAZIRLIK

6. Sufi Sinema Festivali, tasavvufun evrensel mesajlarını sinema yoluyla insanlığa aktarmayı ve sinemaya manevi bir derinlik kazandırmayı hedefliyor. Festival, 11 Mayıs’a kadar sürecek olan etkinliklerle sinemaseverlere çeşitli içerikler sunmayı planlıyor. Bu kapsamda, yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok katılımcı, Konya’nın manevi ikliminde buluşacak. Festival, Mevlana Kültür Merkezi, Kültürpark ve diğer mekanlarda gerçekleşecek.