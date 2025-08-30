Haberler

Şuhut’ta İki Motosiklet Çarpıştı, Yaralı

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, Fatih Camii güzergahında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mahmut köyü yönünden Şuhut’a doğru giden F.D. yönetimindeki 03 AIP 127 plakalı motosiklet ile C.Ç. yönetimindeki 03 ABZ 415 plakalı motosiklet, belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

KAZA SONRASI YARDIM AÇILARI VE POLİS İNCELEMESİ

Kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hemen Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

