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Şuhut’ta Öğrencilere Ayakkabı Dağıtıldı

HAYIRSEVER İŞ İNSANI AYAKKABI DAĞITTI

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, bir hayırsever iş insanı, takdir belgesi alan öğrencilere karne hediyesi olarak ayakkabı dağıtıyor. İlçede takdir belgesi alan yaklaşık bin 400 öğrenci, karnelerini aldıktan sonra hemen ayakkabıcı dükkanlarının yolunu tutuyor. Şuhut ilçesinde öğrenciler, hem takdir belgesi almanın sevincini hem de hediye ayakkabıyla yaşadıkları mutluluğu bir arada deneyimliyor.

GELENEK DEVAM EDİYOR

Şuhut ilçesinde 18 yıldır takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı dağıtan Turgay Şanlı, bu sene de geleneğini sürdürerek öğrencileri sevindiriyor. Takdir alan öğrenciler, Şuhut ilçe merkezine gelerek Şanlı’nın dağıttığı ayakkabıları alıyor. Karnesini alan öğrenciler, aldıkları ayakkabı hediyesiyle birlikte iki kat mutluluk yaşamış oluyor ve hediye ayakkabılarını almak için dağıtım noktasına büyük bir heyecanla akın ediyor.

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