Şuhut’ta Turnuvada Dereceye Girenlere Ödül Verildi

ŞUHUT’TA SPORUN HEYECANI YAŞANDI

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Küme Minikler ve Yıldızlar Bocce, Voleybol, Futbol ve Dart Turnuvası’nda, yarışmalarda başarılı olan okullara ödülleri verildi. Sporla iç içe bir eğitim anlayışını benimseyen Şuhut, turnuvalar boyunca büyük bir coşku ve heyecan yaşadı.

BAŞARI GÖSTEREN OKULLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Minikler ve yıldızlar kategorilerinde mücadele eden öğrenciler, centilmenlik ve takım ruhunun en güzel örneklerini sergiledi. Haftalar süren müsabakaların sonucunda başarılı sonuçlar elde eden okullar, 23 Nisan’ın anlamına uygun bir şekilde ödüllendirildi. Kutlama programında, ödül alan okulların sporcu öğrencilerine kupa ve madalyaları protokol üyeleri takdim etti.

AİLELER VE İZLEYİCİLERİN DESTEKLERİ

Törene katılanlar, alkışlarıyla sporculara destek oldu. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği ödül töreninde, sporcuların başarıları ve mutluluğu yüzlerinden okunarak, duygu dolu anlar yaşandı.