Şuhut’ta Yaz Kur’an Kursu Pikniği Yapıldı

ŞUHUT İLÇESİNDE YAZ KUR’AN KURSU ETKİNLİĞİ

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İlçe Müftülüğü, Balçıkhisar köyündeki Yaz Kur’an kursu öğrencileri için bir piknik organizasyonu gerçekleştirdi. Bu etkinlik çerçevesinde öğrenciler, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de sosyal etkinlikler aracılığıyla yaz kursu dönemini değerlendirdi.

ÖĞRENCİLERLE SAMİMİ SOHBET

İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, piknikte öğrencilerle bir araya gelerek onlarla samimi bir sohbet yaptı. Ayrıca, Kur’an kursu süresince göstermiş oldukları çabalarından dolayı öğrencilere tebriklerini sundu. Şuhut İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür sosyal faaliyetlerin öğrenci motivasyonunu artırdığına ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirdiğine dikkat çekti.