Şuhut’ta Zafer Şenlikleri Devam Ediyor

ZAFER ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sürdürülen Zafer Şenlikleri kapsamında ünlü sanatçı Ali Kınık’ın katılımıyla bir konser düzenleniyor. Şuhut Eski Sebze Pazarında gerçekleştirilen etkinliğe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılıyor.

PROGRAMA RENGARENK ANLAR KATILDI

Etkinliğe sürpriz konuk olan Pala Kardeşler, oynadıkları oyun havasıyla programa farklı bir renk katıyor. Katılımcılar, performansları ile izleyicileri adeta büyülüyor. En son sahne alan ses sanatçısı Ali Kınık, sevilen şarkılarıyla sevenlerini coşturuyor.