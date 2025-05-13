Sui, Kripto Para Sıralamasında 11. Sırada. Fiyatı 3,99 Dolar, Geri Yüzde 26. Teknik Göstergeler Alım Baskısını Gösteriyor. 4,65 Dolar Hedef, Hızlı Ralli Bekleniyor. SUI, Kullanıcı Dostu Bir Yapı Sunuyor. Axelar Network Entegrasyonu Güçlü Yönler Sağlıyor.

PİYASA DEĞERİ VE FİYAT DEĞİŞİMİ

Sui, 13,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para sıralamasında 11. sırada bulunuyor. 2025 Ocak ayında 5,35 dolara ulaşan token, o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 26 gerileyerek 3,99 dolara düşmüş durumda. Ancak son günlerde fiyat hareketleri tekrar olumlu sinyaller vermeye başlamış.

SUI, geliştiricilere dünya genelinde ölçeklenebilir ve güvenli bir altyapı sunmayı hedefleyen yenilikçi bir katman-1 blokzinciri platformu. Mevcut blokzinciri tasarımındaki verimsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan Move adlı güvenli programlama dili ve nesne odaklı veri modeliyle dikkat çekiyor. Karmaşık kullanıcı deneyimlerini sadeleştiren özellikleriyle SUI, Web3 dünyasında kullanıcı dostu bir yapı sunuyor. Programlanabilir işlem blokları, sponsorlu işlemler ve zkLogin gibi özelliklerle öne çıkıyor.

CoinCodex’in tahminine göre SUI’nin fiyatı kısa vadede yüzde 228 artarak 7 Haziran 2025’te 13,13 dolara ulaşma potansiyeline sahip. Bu ciddi bir sıçrama beklentisi, yalnızca SUI’nin değil, Bitcoin’in de güçlü destek bulmasıyla mümkün olabilir. Bazı analistler, fiyat grafiğinde ters omuz-baş-omuz formasyonunun kırıldığını belirterek SUI’nin kısa vadede 4,65 doları görebileceğini öngörüyor.

Diğer bazı yorumcular ise token’ın önce 2,80 dolara kadar gerileyip sonra yeni bir yükseliş başlatacağını düşünüyor. Mayıs ayında SUI fiyatının yukarı yönlü hareket etmesi, genel piyasa havası ve bazı önemli gelişmelerle destekleniyor. Bitcoin’in yeni zirvelere ulaşması, altcoin piyasasını da canlandırmış durumda. SUI, bu olumlu trendden faydalanarak 6 dolara doğru ilerleyebilir.

8 Mayıs’ta açıklanan Axelar Network entegrasyonu SUI’ye ekstra bir güç katmış. Bu iş birliği, farklı blokzincirler arasında uygulama bağlantısının kurulmasını sağlıyor. Aynı zamanda kurumsal düzeyde güvenlik ve zkLogin entegrasyonu gibi güçlü yönleriyle ön plana çıkıyor. SUI fiyatı, son olarak 3,30 dolardan yükseliş göstererek yeniden ivme kazandı, şu an 3,95 dolar seviyelerinde işlem görmekte ve 4 dolar direncini test ediyor. Teknik göstergeler, alım baskısının arttığını gösteriyor. Analistler, sosyal medyada ters omuz-baş-omuz formasyonuna dikkat çekerken, kısa vadede 4,65 dolar hedefi öne çıkıyor. Eğer SUI 4,20 – 4,30 dolar aralığındaki direnç bölgesini güçlü hacimle aşarsa, Mayıs 2025’te 6 dolara doğru hızlı bir ralli gündeme gelebilir.