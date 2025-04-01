SUI’nin 2025’teki Kripto Para Performansı

SUI’NİN 2024 YILI PERFORMANSI

SUI, 2024 yılında dikkat çekici bir performans sergileyerek en iyi kripto paralar arasında yer aldı. Ancak 2025 yılında bir düzeltme süreci yaşandı. Son 24 saat içerisinde kaydedilen yüzde 3,01’lik toparlanma, SUI için olumlu bir gelişme olsa da, aylık bazda durum pek iç açıcı değil. Aylık değer kaybı yüzde 16,16 seviyesine ulaştı. İşlem hacmi ise son 24 saatte yüzde 20,26 oranında bir düşüş göstererek zayıfladı.

DefiLlama verilerine göre, SUI’nin merkeziyetsiz uygulamalarda kilitli varlık toplamı (TVL) 1,2 milyar doları aştı. Bu ay başında bir omuz-baş-omuz formasyonu oluşturan SUI, sonrasında sert bir düşüşle yılın en düşük seviyesi olan 1,96 dolara geriledi. Teknik analiz verilerine göre, MACD histogramları son üç günde pozitif momentumda bir azalma olduğunu gösteriyor ve William Alligator göstergesi ise düşük volatiliteye işaret ediyor.

4 saatlik grafik incelendiğinde, SUI’nin son üç günde önemli bir düşüş yaşadığı görülüyor. Negatif momentum azalsa da, volatilitenin yüksek seyretmeye devam ettiği gözlemleniyor. Son 30 gün içerisinde SUI, 17 gün boyunca yükseliş sinyali verdi. Genel piyasa hissiyatı pozitif olmasına rağmen, grafikler SUI’nin konsolidasyon sürecinden sonra aşağı yönlü bir kırılım yaşadığını yansıtıyor. Eğer piyasa koşulları iyileşirse, SUI yeniden önceki zirvelerine ulaşma potansiyeline sahip.

GELECEK TEHLİKELERİ VE FİYAT TAHMİNLERİ

2031 yılı için yapılan fiyat tahminleri olumlu bir görünüm sergiliyor. Merkeziyetsiz uygulamaların küresel ölçekte benimsenmesinin artmasıyla birlikte SUI’nin değerinde de bir yükseliş yaşanabileceği öngörülüyor. SUI, bu yeni gelişmeler ışığında, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir kripto para olmaya devam ediyor.