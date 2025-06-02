Suiçmez, ÇAYKUR’un Kontenjan Sistemini Eleştirdi

ÇAYKUR POLİTİKALARI ELEŞTİRİLDİ

Ç CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, ÇAYKUR’un uyguladığı kota ve kontenjan politikalarının, çay üreticilerinin emeklerini değersizleştirdiğini ifade etti. Suiçmez, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yaş çay hasat döneminin 16 Mayıs’ta başladığını ve birinci sürgün hasadının sona ermek üzere olduğunu aktardı. ÇAYKUR’un kota ve kontenjan sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Suiçmez, “ÇAYKUR, 15 gün içinde üreticiden 24 bin ton yaş çay alımı yaptı ve ardından da randevu sistemine geçeceğini ilan etmişti” diyerek süreci izah etti.

KOTANIN DÜŞÜRÜLMESİ ÜRETİCİYİ MAĞDUR EDİYOR

Suiçmez, “Hemen sonrasında ise dekara 100 kilogram olarak belirlediği kontenjanı önce 50 kilograma, sonra da 25 kilograma düşürdüğünü ilan etti. ÇAYKUR, dört gün içinde kontenjan miktarını 4’te 1’e düşürdü, çay üreticisinin emeğiyle dalga geçer hale geldi” şeklinde konuştu. Kontenjanın bu denli hızla azaltılmasını “nasıl iş bilmezliktir, nasıl aymazlıktır?” ifadeleriyle eleştirdi. Ayrıca, Suiçmez, ÇAYKUR’un uzun yıllardır uyguladığı bu politikaların üreticilerin emeklerini değersizleştirdiğini ve onları özel sektörün acımasızlığına terk ettiğini savundu.

ÜRETİCİLERİN REFORMLAR BEKLEDİĞİ VURGUSU

Çay üreticilerinin köklü reformlar beklediğini söyleyen Suiçmez, “Üreticiyi korumak için acilen ‘Çay Kanunu’nun çıkarılması, yaş çay alım fiyatının nisan ayında açıklanması, taban fiyatın altında alım yapılmasının yasaklanması, kaçak çay sorunuyla etkin mücadele edilmesi, çay üreticilerinin borç faizlerinin silinmesi ve ana paranın da yapılandırılması gerektiği” hususunu dile getirdi. Bu tür düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.