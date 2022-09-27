Suikast sonucu öldürülmüştü! Japon Başbakan’a veda

Japon hükümeti, Temmuz ayında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski başbakan Abe Şinzo’nun cenazesi için Tokyo’da devlet töreni düzenledi.

2012-2020 yıllarını kapsayan göreviyle “Japonya`nın en uzun süre başbakanı” unvanına sahip Abe Şinzo`nun 8 Temmuz`da uğradığı suikastın ülke genelindeki yankıları devam ediyor.

Tokyo`nun Çiyoda bölgesindeki “Nippon Budokan” salonunda düzenlenen resmi törene sadece resmi statüdeki 4 bini aşkın yerli ve yabancı misafir kabul edildi.

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile eski Japon Başbakanların katıldığı törende 27 ülke, bölge ve uluslararası kuruluşu 700 yabancı delegasyon temsil etti.

Türkiye`yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu`nun temsil ettiği törene ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Avustralya, Hindistan dahil çeşitli ülkelerin liderleri katıldı.