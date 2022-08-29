Suikastı yapan Natalya Vovk öldürüldü

Siyaset bilimci Alexander Dugin’in kızına suikast gerçekleştiren Natalya Vovk öldürüldü.

Rusya’da Putin’e yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Alexander Dugin’in kızı suikastle öldürülmüştü. Rus istihbaratı Ukraynalı Natalya Vovk’u bombalı saldırının arkasındaki isim olarak işaret etmişti. Suikastten hemen sonra plakasını değiştirip kızıyla beraber Rusya’dan çıkan Vovk’un öldürüldüğü öne sürüldü.

Rusya’da Alexander Dugin’in kızının öldürülmesinin çalkantıları devam ediyor.

Asıl hedefin Alexander Dugin olduğu belirtilirken kızı Darya Dugin’in otomobilde seyahet ederken arabasına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldürülmüştü.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina suikastinin zanlısı olarak belirlediği Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk’a ait görüntüleri yayınlamıştı.

Görüntülerde, 12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz’da Rusya’ya giriş yapan Vovk sınır kapısında saçlarının sarı olduğu daha sonra Moskova’dan bir ev kiralayan Vovk’un sürekli olarak bu adrese girip çıkarken saç rengini değiştirdiği görülüyordu.

Dugina’ya yönelik bombalı saldırının düzenlendiği gün ise Vovk bir araçla Rus sınır kapısından çıkış yaparak Estonya’ya geçmişti. Vovk’un Estonya’dan sonra Avusturya’ya geçtiği iddia edildi.

Avusturya gazetesi Exxpress’e göre Natalya Vovk, kaldığı kiralık dairede ölü bulundu. Telegram yazışmalarına yapılan atıfta 1979 doğumlu Natalya Vovk’un vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi.