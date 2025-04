Şükrü A. Kızı İçin Osman Can’ı Vurdu

Olayın Başlangıcı

Kayseri’de, kızı T.A.’nın (16) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz’ü (16) tabanca ile vurarak öldüren Şükrü A. (36), maktulün kızına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor. Şükrü A., olayla ilgili olarak, “Kızımı alıp emniyete şikayetçi olmaya gideceğimizi söyledim. Araç park halindeyken, yanımızdan geçen bir araba dikkatimi çekti. Aracı takip ettim, çarptık. Araçtan inip, ‘kızıma nasıl kıydın, çabuk in aşağı’ dedim. O da bana küfretti. Osman Can silahıma sarıldığında silah bir anda patladı. Nasıl vurulduğunu anlamadım” dedi.

Olayın Gelişimi

Olay, geçen yıl 1 Temmuz akşamı Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla otomobille gezen Osman Can Gündüz, kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.’yı gördükten sonra yanına gitti. Bu durumu gören Şükrü A., kızı T.A.’yı korumak için Gündüz’ü kovaladı. Osman Can, arkadaşlarıyla bindiği araçla kaçarken, Şükrü A. aracıyla Gündüz’ün aracını takip edip çarparak durdurdu. Dışarı çıkan Şükrü A., Osman Can Gündüz’ü tabancayla vurdu ve kızı T.A. ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Sonuç ve Tutuklama Süreci

Şükrü A., bir süre sonra kızı T.A.’yı Doğu Terminali’ne bırakıp kaçtı. Osman Can Gündüz, hastaneye kaldırıldıktan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından 46 gün sonra Adana’da yakalanan Şükrü A., tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Şükrü A. hakkında “Kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Davanın ilk duruşmasında, Şükrü A. ile Gündüz’ün ailesi hazır bulundu. Şükrü A., eski eşiyle boşanma sürecinde olduğunu ve olayla ilgili endişe verici bir durum yaşandığını anlattı.

Kaza ve İddialar

Şükrü A., poliçeye gidip şikayetçi olacaklarını belirterek, “Kızımı alıp emniyete gideceğimiz söyledim. Olay çıkmadan önce onun silah taşıyan tehlikeli biri olduğunu biliyordum. Hastanede yaşananlar tamamen bir kaza. Bunu istemediğim için çok pişmanım” dedi. Gündüz’ün yanında bulunan arkadaşı A.U., durumu açıklayarak, Osman Can’ın kendisine yolda birilerinin peşinde olduğunu söylediğini aktardı. A.U., “Arkamdaki araç çok hızlıydı ve çarptı. Osman Can, arka koltukta ağlıyordu” şeklinde ifade verdi.

Ailelerin Tepkisi

Gündüz’ün babası F.G., oğlunun yaralandığını, olay sırasında Kayseri’ye geldiğini belirtirken, anne E.B. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Şükrü A.’nın tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların zorla getirileceğine karar verdi. Dava, dosyadaki eksiklikler nedeniyle ertelendi.