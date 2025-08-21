Haberler

Şükrü Dursun Baraj’da Ölü Bulundu

ŞAHIS ÖLÜ BULUNDU

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kaybolan bir kişi, Altınkaya Barajı’nda ölü bulundu. Olay, ilçeye bağlı Çeltek Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Şükrü Dursun, Avdan Mahallesi’nden kendi aracıyla ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları durumu jandarmaya iletti.

YAPILAN ARAMALAR SONUCUNDA BULUNDU

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan arama çalışmaları sonucunda Şükrü Dursun’a ait aracı Altınkaya Barajı çevresinde terk edilmiş olarak buldu. Bölgede devam eden araştırmalarda, Dursun’un cansız bedeni kısa bir süre sonra baraj gölünde bulundu. Olay yeri incelemesi sonrasında cenaze, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma ise hala devam ediyor.

