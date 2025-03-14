Şükrü Genç Tutuklandı: DHKP-C İfadesi Açıklandı

İSTANBUL’DA DHKP-C SORUŞTURMASI: 34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da, DHKP-C silahlı terör örgütüne finansal destek sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında, emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlandıktan sonra, aralarında Şükrü Genç’in de yer aldığı 26 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve Genç tutuklandı. Diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiği belirtildi.

DHKP-C’YE FİNANSMAN SAĞLANDIĞI İDDİASI

Soruşturma detaylarında, DHKP-C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarının karşılanması ve finansal destek sağlanması amacıyla “İhtiyaç Komitesi” (İKOM) isimli bir yapılanmanın oluşturulduğu iddia edildi. 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin, başka şirketler aracılığıyla örgüte finansal yardımlarda bulunduğu öne sürülüyor. Özellikle 2014-2015 yılları arasında bu dört belediye üzerinden DHKP-C’ye para aktarımında bulunulduğu ifade ediliyor. Bu iddialar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir örgüt üyesinin ifadeleriyle destekleniyor. Toplamda 38 şüpheli belirlendi, bunlardan 34’ü gözaltına alındı; 2 şüphelinin yurt dışında, 2’sinin ise cezaevinde olduğu belirtildi.

ŞÜKRÜ GENÇ’İN SUÇLAMALARI REDDİ

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, emniyetteki ifadesinde üstüne atılan suçlamaları reddetti. Genç, “Ben DHKP-C Silahlı Terör Örgütü mensuplarına herhangi bir maddi destek sağlamadım. Mahallede örgüt adına yapılmış olduğu, devletin kurumları tarafından tarafımıza bildirilen bir binanın yıkım kararı vardı. İBB ve döneminde başkanlığını yürüttüğüm Sarıyer Belediyesi ile Emniyet güçleri ile birlikte gerekli tedbirler alındı. Yıkımın yapılacağı gün İBB araçlarının arızalı olduğu gerekçesiyle yıkıma katılmadı. Sarıyer Belediyesi’ne ait araçlarla Emniyet güçlerinin refakatinde, belirtilen mahalledeki örgüte ait binanın yıkımını gerçekleştirdik” dedi. Bu ifadeleriyle, örgüte destek sağlamak yerine, bir yapının yıkımında görev aldığını savundu.

TUTUKLAMA TALEPLERİ VE MAHKEME SÜRECİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 26’sı, savcılığın işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Bu kişiler arasında, o dönemde Ataşehir Belediyesi Başkanı Özel Kalemi olarak görev yapan ve şu an Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı olan Melih Morsümbül de bulunuyor. Şükrü Genç’in tutuklandığı öğrenilirken, diğer şüpheliler hakkında henüz karar verilmedi. Ayrıca 8 şüpheli, adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

SORUŞTURMA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKARACAK

Soruşturma, DHKP-C’nin “İhtiyaç Komitesi” üzerinden belediyelerden finansal destek talep ettiğini ve bu taleplerin 2014-2016 yılları arasında karşılandığını ileri sürüyor. İddialar, Kazova Tekstil isimli firmanın örgüt tarafından ele geçirilerek, Sarıyer ve Şişli belediyeleri aracılığıyla ihalelere katılmalarıyla örgüte para aktarıldığını gösteriyor. Mülkiye müfettişlerinin incelemeleri sonucunda, bu ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği, ürün alımlarının piyasa bedelinin üzerinde fiyatlarla yapıldığı ve hangi kişilere dağıtıldığının belirlenemediği kaydediliyor. Bu yöntemle toplamda 22 milyon 870 bin TL’nin örgüte aktarıldığı öne sürülüyor. Şükrü Genç’in tutuklanmasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, CHP’li belediyelerin geçmişteki faaliyetleri gündeme geldi ve siyasi tartışmalara yol açtı. Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç “mağdur”, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül “tanık” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde yeni detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.