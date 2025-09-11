Haberler

Şükrü Nacak Hayatını Kaybetti

ŞÜKRÜ NACAK HAYATINI KAYBETTİ

Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Bahşioymağı Mahallesi’nde 65 yaşındaki muhtar Şükrü Nacak, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Nacak’ın cenazesi, mahallede bulunan camide ikindi vakti gerçekleştirilen cenaze namazının ardından Bahşioymağı Mahallesi’ndeki kabristanda defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze merasimine Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam Muhtarlar Derneği Başkanı Kaya Asan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diğer muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılarak son görevlerini icra ettiler.

