Şükrü Sözen Gözaltına Alındı

RÜŞVET VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alındı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şükrü Sözen hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

GÖZALTINA ALMA ANINDAKİ DURUM

Bugün akşam saatlerinde, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına çıkış yapmak isteyen Şükrü Sözen, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, bu soruşturma kapsamında Şükrü Sözen’in kardeşi Fatih Sözen’in de gözaltına alındığı bildirildi.

TUTUKLAMALAR VE GELİŞMELER

Soruşturma sürecinde, Şükrü Sözen’in belediye başkanlığı döneminde görev yapan belediyenin imar müdürü Zafer Keçer ile birlikte bazı iş insanlarının tutuklandığı öğrenildi. Bu durum, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine devam eden soruşturmanın kapsamını genişletiyor.