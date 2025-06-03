Sulama Kanalında Cansız Beden Bulundu

Olayın Gelişimi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir vatandaşın sulama kanalına düşmesi sonrasında gerçekleştirilen aramalar, kaybolduğu yerden 35 kilometre uzakta cansız bedeni ile sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, Güzderesi Mahallesi’nde ikamet eden 50 yaşındaki Yusuf Bilgin’in yakınları, kendisinden bir süre haber alamayınca arama çalışmalarına başladı. Yaptıkları araştırmada sulama kanalında ayak izleri tespit eden aile, durumu acil durum merkezi ile paylaştı.

Arama Çalışmaları ve Ekiplerin Müdahalesi

İhbar üzerine, olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, DÜAK ve Batman’dan itfaiye ve ANDA ekipleri gönderildi. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği detaylı arama çalışmaları sonucunda Yusuf Bilgin’in cansız bedeni, kanala düştüğü düşünülen yerden yaklaşık 35 kilometre uzağına ulaşıldı. Ekipler, cansız bedeni sudan çıkardıkları zaman, gerekli işlemler için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.