Sulama Kanalında Düşen Adam Kurtarıldı

SULAMA KANALINDAN KURTARILDI

Adana’da sulama kanalına düşen 54 yaşındaki Ertuğrul Uluman, çevredeki vatandaşlar tarafından sağ salim kurtarıldı. Bu dramatik anlar, görüntülerle kayıt altına alındı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, merkez Seyhan ilçesinde Kıyıboyu Caddesi’nde saat 19.00 sularında gerçekleşti. Söylenene göre, Ertuğrul Uluman’ın hareketsiz bir şekilde suda sürüklendiğini gören vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar, çevredeki insanlar Uluman’ı sudan çıkartmak için kendi çabalarıyla harekete geçti.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.