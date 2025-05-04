Sulama Kanalında Düşen İki Çocuk Boğuldu

OLAYIN GELİŞİMİ

İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12), aileleriyle birlikte piknik yapmak amacıyla gittikleri kırsal Osmanbey Mahallesi civarındaki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan iki çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarıldı. Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kılıç ve Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl çok sayıda çocuğun sulama kanalları ve baraj göllerinde boğularak hayatını kaybettiğini ifade etti. Valilik kararıyla bu alanlara girişin yasaklandığını aktaran Şıldak, şu sözleri kaydetti: “Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir. Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır.”

ŞUURLU OLALIM

Vali Şıldak, kıymetli vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin” dedi.