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Sulama Kanalında Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı

KÖPEK YAVRULARININ KURTARILMASI

Hatay’ın Payas ilçesinde, sulama kanalında mahsur kalan köpek yavruları için itfaiye ekipleri devreye girdi. Karacami Mahallesi’nde yaşanan olayda, vatandaşlar durumu fark ederek hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine hızla bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yavru köpekleri kurtarmak için gerekli çalışmaları başlattı. Ekipler, dikkatli bir şekilde yavruları sağlıklı bir şekilde kurtardı.

ANNELERİYLE GÜVENLİ ALANA ALINDILAR

Kurtarılan köpek yavruları, anneleriyle birlikte güvenli bir alana yönlendirildi. Bu olay, çevredekiler tarafından sevgiyle karşılandı ve ekiplerin başarılı çalışması takdir edildi.

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