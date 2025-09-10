Sulama Problemi Var, Elektrik Yok

GENEL MÜDÜRÜN AÇIKLAMALARI

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen kuraklık nedeniyle tarımsal sulamada çiftçilerin büyük problemler yaşadığını ifade ediyor. Arvas, “Büyük alanlarda sulamanın önemli bir kısmı yer altı sularıyla yapılıyor. Bizim bölgemizde de birkaç yıl içinde Konya Ovası’nda olduğu gibi ciddi obruklar oluşacak. Benim düşünceme göre buradaki tarım gittikçe yok oluyor. Buna çözüm üretilmesi gerekiyor. Bölgenin lanse edildiği gibi elektrik problemi yok, sulama problemi var” diyor. Mardin’i ziyaret eden Arvas, kuraklığın etkilerini yerinde inceleyerek çiftçilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekiyor.

KURAKLIK VE SULAMA SIKINTILARI

Dicle Elektrik olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerine elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirten Arvas, iklim değişikliğinin bölgede tarımsal sulama konusundaki ciddi problemleri artırdığını vurguluyor. Son yıllarda meydana gelen yoğun kuraklık neticesinde ekilen buğday, pamuk ve mısırın su ihtiyacının arttığını ifade eden Arvas, “Bu nedenle tarımsal sulama yapan çiftçilerimizin Mardin’de maliyetleri çok üst düzeye çıktı” diyor. Tarımsal sulamanın modern tarım teknikleri ile yapılmadığını belirten Arvas, çoğu çiftçinin geleneksel sulama yöntemlerini tercih ettiğini dile getiriyor.

ELEKTRİK BORÇLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Arvas, elektrik borçlarını ödemeyen çiftçilerin elektriklerinin kesilmesinin tarımdaki sürdürülebilirlik üzerinde olumsuz etkiler yarattığını aktarıyor. “Aslında mısır bu bölge için uygun bir ürün değil. Çok fazla su tüketiyor; mısır daha ziyade yağış alan bölgelerde yetişmeli” diyen Arvas, birçok çiftçinin buğdaydan sonra mısır ekiyor olmasından kaynaklanan sorunları da dile getiriyor. Mısıra yönelen çiftçilerin borçlarını ödeyemediğini ve bu durumun kaçak elektrik kullanımıyla sonuçlandığını vurgulayan Arvas, bölgedeki mısır üretiminin bir krize doğru gittiğini kaydediyor.

GAP SULAMA KANALLARI VE ÇİFTÇİLERİN BEKLENTİLERİ

Mardin Zahireciler ve Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter de mısır üretimi için çiftçilerin 30 yıl önce 8 metre derinlikteki suya erişebilirken, şu anda 500 metre derinliğe inerek elektrik gücüyle su kullandıklarını ifade ediyor. Öter, “51 yıl önce temeli atılan, bitme aşamasına gelen GAP sulama kanallarının tamamlanmasını ve çiftçilerimize barajdan su sağlanmasını istiyoruz” diyor. Bu durum tarımsal üretimin sürekliliği açısından çok önemli bir konu haline geliyor.