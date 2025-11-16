Şule Çet Davası Hükümlüsü Hakkında Açıklama Yapıldı

Bakanlıktan Yalanlamaya İlişkin Açıklama

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada “Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği” yönündeki iddialara dair resmi bir açıklama yapılmış durumda. Açıklamada, 29 Mayıs 2018 tarihinde Şule Çet’in ölümüne sebep olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargı sürecinin neticesinde, Çağatay Aksu’ya “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası, “cinsel saldırı” suçundan 10 yıl ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı. Aksu’nun halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Olayın diğer hükümlüsü olan Berk Akand hakkında ise “kasten öldürmeye yardım etmek”ten 12 yıl 6 ay, “cinsel saldırıya yardım etmek”ten 5 yıl ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği vurgulandı. Tüm mahkumiyet hükümlerinin istinaf ve Yargıtay incelemeleri sonrasında onaylandığı ifade edildi.

Tahliye İddiasına Cevap

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir.” Açıklamada ayrıca, Akand’ın açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde, izni sırasında yaptığı bir paylaşım nedeniyle disiplin işlemlerine tabi tutulduğu, bu sebeple koşullarının sonlandırılarak kapalı ceza infaz kurumuna nakledildiği kaydedildi. Tahliye edilmediği halde bu yönde haber yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığı da belirtildi.

Sosyal Medyada Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Şule Çet davasının hükümlüsüyle ilgili gerçeği yansıtmayan içerikler paylaşan A.U. hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasında, A.U. isimli kullanıcının “infaz sistemimiz suçlulara cesaret veriyor” şeklindeki paylaşımında, Berk Akand’ın Şule Çet’in öldürülmesine iştirak suçundan tahliye edildiği iddiasında bulunduğu ifade edildi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımın kamuoyuna açık kitle iletişim araçlarını etkilediği, ayrıca içeriklerin gerçeği yansıtmadığı sonucuna varıldığı ve bu nedenle A.U. hakkında resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Şule Çet Davası Hakkında Bilgi

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı. “Kasten öldürme”, “cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarıyla yargılanan sanıklar Aksu ve Akand, 6 Şubat 2019’da hakim karşısına çıkmış ve kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmişlerdi. Davanın 20 Kasım 2019’da gerçekleştirilen duruşmasında Cumhuriyet savcısı, Aksu’nun müebbet hapis ve toplamda 39 yıla, Akand’ın ise Aksu’nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini istemişti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar, 2020 yılında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.