Süleyman Akın Bitexen’den şikayetçi oldu

KAYSERİSPOR YÖNETİCİSİ KRİPTO PARA MAĞDURU

Kayserispor Kulübü yöneticisi Süleyman Akın, kripto para satışı yapan Bitexen’in kendisini mağdur ettiğini ve hesabında bulunan yaklaşık 200 bin Türk Liralık kripto paranın kaybolduğunu bildirdi. Geçmişte Süper Lig takımlarına sponsor olan Bitexen, son dönemlerde önemli şikayetler almaya devam ediyor.

HESAP BOŞALTILDI

Süleyman Akın, “Hesabımda 350 adet XRP cinsi kripto parası vardı. 30 Mayıs’ta hesabımın boşaltıldığını tespit ettim. 200 Bin Türk Lirası’na yakın param ile ilgili Bitexen firmasından bir açıklama yok. Bir düzeltme yok. Bir türlü sorunu çözemiyorlar” şeklinde konuştu. Mağduriyetine ilişkin henüz şirketten bir yanıt gelmedi.