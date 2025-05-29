Süleyman Burak Bodur, Gökyüzüne Güvercin Uçurdu

LVBEL C5’İN TAHLİYESİ

“Lvbel C5” ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, Kocaeli’de tahliye olduktan sonra gökyüzüne güvercin uçurdu ve bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği belirtilen Bodur, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMA SÜRECİ

Süleyman Burak Bodur, 6 Mayıs tarihinde Gebze Adliyesi’nde “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. 22 günlük tutukluluk döneminin ardından Bodur, dün gerçekleşen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

GÜVERCİN UÇUŞU VE PAYLAŞIM

Kararın ardından Bodur’un ailesi ve arkadaşları cezaevi önünde güvercinlerle onu bekledi. Tahliye olan Bodur, sevinçle güvercinleri gökyüzüne bıraktı ve “Allah’ıma şükürler olsun” mesajıyla bu anı sosyal medya üzerinden paylaştı.