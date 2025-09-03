Süleyman Çelebi Türbesi Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alan Süleyman Çelebi Türbe, Cami ve Külliyesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye Diyanet Vakfı ve Süleyman Çelebi Cami ve Türbesi Yaşatma Derneği tarafından inşası tamamlanan bu yapı, şimdi hizmet vermeye başladı. Açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan katıldı. Törende mevlit okundu ve dua edildi. Protokol açılışın ardından Süleyman Çelebi Türbesi’ni ziyaret etti.

VACIF’IN FAALİYETLERİ ANLATILDI

Somuncu Baba Vakfı Başkanı Kamil İğrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak 2007 yılından bu yana somun ekmek üretip ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirtti. Ayrıca, vakıf bünyesinde Süleyman Çelebi Türbesi Yaşatma Derneği’ni kurduklarını vurguladı ve bu faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti. Süleyman Çelebi Türbesi Yaşatma Derneği Başkanı Erkan Cenkçiler ise bölgenin Osmanlı döneminden kalma bir hazire olduğunu, ancak zamanla deformasyona uğrayarak içerisindeki mezarlık ve türbelerin yok olduğunu aktardı.

GELECEK HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Cenkçiler, burayı aslına döndürme hedeflerinin olduğunu belirtti. “Caminin inşası yapıldı. Bundan sonraki aşamalarda ise türbeler, mezarlıklar ve külliye oluşturulacak. Caminin kapasitesi 100-150 kişi.” diyen Cenkçiler, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın bu projeye öncülük eden kişi olduğunu dile getirdi. Açıklamalarına devam eden Cenkçiler, projeye özel insanların ve büyüklerin de büyük katkılarda bulunduğunu, sürecin iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyledi.