Süleyman, Dubai’de sıcaklıklarla yaşıyor. Kalabalık alışveriş merkezlerinde zaman geçiriyor. Sıcak hava, vücut yaşlanmasını hızlandırıyor. DNA değişiklikleri kaydediliyor. Güneş yanıkları cildimi etkiliyor. İklim değişikliği herkesi etkiliyor

DUBAI’DE YAŞAMIN ZORLUKLARI

Süleyman Hammudan, sıcakkanlı bir şehirde yaşamaya alışmış. Düzenli olarak Haziran’dan Eylül’e kadar sıcaklıkların 45 derecenin üzerine çıktığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, bilişim sektöründe satış elemanı olarak görev yapıyor. “Gündüzleri dışarıdaysanız, çöl ortasında gibi hissediyorsunuz. Sıcak ve nem sizi zor durumda bırakabiliyor. Genellikle evden çalışıyorum. Dışarı çıktığımda ise saat 19:00 civarı oluyor, güneş batıyor – hala çok sıcak ama dayanılmaz değil” diye açıklıyor. Dubai’de yaz aylarında sokaklarda dolaşan oldukça az insan var. “Bu yüzden işe giderken evden arabaya, oradan ofise geçiyorum” diyen Süleyman, sözlerini “Her yerde klima var. İnsanların büyük bir kısmını geçirdiği alışveriş merkezlerinde özellikle. Alışveriş merkezleri sizin ikinci eviniz!” şeklinde sürdürüyor.

ISININ ETKİLERİ VE YAŞLANMA HIZI

Birçok insan gibi Süleyman da aşırı sıcaklara alışmaya çalışıyor. Bilim insanları ise bu tür bir sıcağa maruz kalmanın insan vücudunda ne tür etkilere yol açtığını araştırıyor. ABD’de Güney Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, günlük sıcaklıklar 32 derecenin üzerine çıktığında, farklı eyaletlerden ve iklimlerden gelen binlerce Amerikalının yaşadığı etkileri inceledi. Araştırmacılar, kan testleri aracılığıyla 3600 katılımcının epidemiyolojik yaşını gerçek yaşlarıyla kıyasladı ve bunu ısı endeksi verileriyle karşılaştırdı. Araştırmanın yazarı Eunyoung Choi, inceledikleri bireylerin vücutlarında meydana gelen hasarın şaşırtıcı olduğunu belirtiyor. Sürekli yüksek sıcaklıklara maruz kalan bireylerin daha hızlı yaşlandığı görülüyor. Bilim insanları, ısının bilişsel işlevlerde ve kardiyovasküler sağlıkta değişikliklere neden olduğunu bilse de, USC’nin verileri, yüksek sıcaklıklara maruz kalmanın DNA’mızı kimyasal olarak değiştirdiğini ortaya koyuyor.

DNA METİLASYONU VE ETKİLERİ

“The Heat Will Kill You First – Life and Death on a Scorched Planet” kitabının yazarı Jeff Goodell, “Vücut sıcaklığımız yükseldikçe, hücreleri çevreleyen yağlar olan lipitler gerçek zamanlı olarak doğal yapısını kaybetmeye başlıyor, bu da çözülüyor” diyor ve ekliyor: “Hücrelerin yapısı parçalanıyor, bu da yumurta pişirdiğinizde meydana gelenle aynı.” Peki hücrelerimizi ne kadar hızlı yakıyoruz? Hepimiz bazı kişilerin diğerlerinden daha hızlı yaşlandığını biliyoruz. USC’den Dr. Choi, epigenetik yaşlanmanın biyolojik yaşlanmayı ölçmek için kullanılan bir yöntem olduğuna dikkat çekiyor. “DNA doğumda sabittir, asla değiştirilemez ancak metilasyon, genler için bir kontrol mekanizması gibidir” diye açıklıyor. Dr. Choi, bu değişiklikleri incelemek için kan testleri yapıldığını ifade ediyor. “DNA’yı bizim planımız olarak düşünebilirsiniz, metilasyon ise neyin aktif olup neyin olmayacağını belirler” diyor ve ekliyor: “Bu sürecin nasıl etkilendiğini anlamak, stres, hava kirliliği gibi çevresel faktörler ve şimdi ısının da etkisi olduğunu bilmek önemli.”

KRONİK ISIYLA BAĞLANTILI RİSKLER

Dr. Choi, araştırma sonuçlarının, kronik ısıya maruz kalmanın yaşam tarzı değişiklikleri kadar büyük bir etki yarattığını gösterdiğini belirtiyor. “Bu, sigara içmenin ve aşırı alkol tüketiminin etkileriyle benzerlik arz ediyor, ki bunlar zaten iyi biliniyor” diyor. Yaşlanma üzerindeki bu hızlanma görünüşte küçük olabilir, ancak zamanla ilerlemesi hayati önem taşıyor. Yıldan yıla devam eden az miktardaki artışlar, daha hızlı yaşlanmaya yol açabiliyor ve bu da diyabet, bunama ve kardiyovasküler hastalıklar gibi yaşa bağlı hastalıklara daha erken yakalanmanızı sağlayabiliyor. Dr. Choi, araştırmanın tıbbi müdahalede bulunmak için bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

GÜNEŞE MARUZ KALMA VE ETKİLERİ

Peki, yüksek sıcaklığın yaşlandığımızı nasıl etkilediği konusunda ne düşünüyor? Süleyman, Dubai’deki deneyimleri doğrultusunda, vücudunun daha hızlı yaşlandığını ve yüzünde daha fazla çizgi ile kırışıklıkların oluştuğunu fark ettiğini ifade ediyor: “Geçen yaz çok kötü güneş yanığı olduğum için doktora gitmek zorunda kaldım. Cildim gerçekten çok hasar gördü ve hala izlerim var.” Londra’da yaşarken düşünmediği bir şey olan güneş kremi kullanımı hakkında araştırma yapma gereği duydum. “İnsanların neden gün içinde şemsiyeyle dolaştıklarını anlıyorum. Eve vardığınızda cildinizde sürekli güneşe maruz kalmanın etkilerini hissediyorsunuz.”

Sürekli ultraviyole (UV) ışığına maruz kalmak, cildinizdeki kırışıklıkları artırarak sizi daha yaşlı gösterebiliyor. Ancak bununla birlikte, saç renginizin hızlı bir şekilde beyazlamasına neden olup olmadığı henüz kesin olarak bilinmiyor. Saç rengi, melanosit adı verilen pigment üreten hücreler tarafından belirleniyor. Bazı dermatologlar, UV ışınlarına maruz kalmanın bu süreci de etkileyebileceğini öne sürüyor. Bildiğimiz bir başka gerçek ise, artan sıcaklık ve nemin bazı nörolojik rahatsızlıkların seyrini kötüleştirdiği: epilepsi, felç, ensefalit, multipl skleroz ve migren gibi hastalıklar. Tüm bu rahatsızlıklar da kilo yönetimini zorlu hale getirebiliyor.

HÜCRELERİ YAŞLANDIRAN ISI

2023’te Almanya’da yapılan daha küçük bir çalışma, yüksek hava sıcaklıklarının hücrelerin yaşlanmasını hızlandırdığını gösterdi. Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu’nda çevre sağlığı araştırma görevlisi olan Dr. Wenli Ni, “Diyabet ve obezite hastalarının daha hızlı yaşlandığını gözlemledik. Diyabet hastalarının aşırı sıcağa karşı daha hassas olduğunu sürekli tespit ettik” diyor. Kan testlerinin hücrelerde daha hızlı yaşlanma gösterdiğinde bunun, ölüm oranı ve diyabet, kardiyovasküler, akciğer ile nörolojik hastalık riskinin artması için güçlü bir biyobelirteç olduğunu ekliyor. Araştırmada bazı eksiklikler olduğu için epigenetik, yaşlanmayı anlamak adına kullanışlı olsa da, hangi sistemlerin ısıdan zarar gördüğünü tam olarak açığa çıkarmıyor. Dr. Choi ve ekibi, böbrek, beyin veya kalp sistemlerinin hangi sistemin en çok etkilediğini analiz etmeyi planlıyor.

Jeff Goodell, sıcaklığın 46 dereceye ulaştığı bir günde Phoenix’te çalışırken iklim değişikliği üzerine bir kitap yazmaya karar verdi. Toplantısına gitmek için birkaç blok yürürken karşısındaki şiddetli sıcaklık duvarıyla karşılaşarak neredeyse bayılacak duruma geldi. Böyle bir deneyimin metabolizmayı nasıl etkileyebileceğini merak etti. Fareler üzerinde yapılan bir araştırma, tek bir aşırı sıcak olayına maruz kalmanın bile farenin metabolizma üzerinde kalıcı bir etkisi olduğunu ortaya koydu. İklim değişikliği ilerledikçe, ABD Ulusal İklim Değerlendirmesi’ne göre, yüzyılın ortalarına doğru aşırı sıcak günlerin sayısının ABD’nin birçok yerinde 20-30 gün artabileceği tahmin ediliyor. Güney eyaletleri her yıl daha uzun bir sıcak mevsim yaşıyor ve bu durum, her yıl daha erken başlıyor. “Teksas gibi yerlerde insanlar sürekli sıcak hava mevsiminde neler yapmaları gerektiğini düşünüyor” diyor Goodell ve ekliyor: “Geçtiğimiz iki yazdan beri yaşam şartlarını değiştirmeleri gerektiğini biliyorlar.”

Goodell, aşırı sıcakların riskleri hakkında kamuoyunun farkındalığı arttıkça, söylemde ciddi bir değişiklik