Süleyman Hurma, Genç Kadro İle Mutlu

ŞAMPİYONLUĞUN ANLAMISI

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor’u uzatmalara giden bir maçta 3-1 yenerek Süper Lig’e adını yazdıran Solwie Energy Fatih Karagümrük’ün başkanı Süleyman Hurma, geniş bir kadroları olmadığını ve genç bir yapı içerisinde olduklarını belirtti. Final maçının sonrasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nın önünde basın mensuplarına konuşan Hurma, elde ettikleri başarı nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

KÜME DÜŞME VE BEDELLER

Hurma, şampiyonluğun kendisi için önemli anlamlar taşıdığını dile getirerek, “Geçtiğimiz sezon, tüm Türkiye’nin önünde ligin en iyi kadrolarından birine sahipken açık şekilde küme düşürüldük. Küme düşürülme sürecinde, ‘Biz hancıyız, siz yolcusunuz. Biz tekrar geliriz ama siz orada olur musunuz onu bilmiyorum.’ demiştim. Şükürler olsun ki bu sözümüzü yerine getirdik. Maddi ve manevi ağır bedeller ödedik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, takımda oynayan ve emek veren herkese teşekkür ederek, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

GELECEK HAKKINDAKİ PLÂNLAR

Hurma, “Lig zordu. Aslında ilk ikiden gelebilirdik fakat çok geniş bir kadromuz yok, genç kadroyuz. Ligin son haftalarında bir düşüş yaşadık, maalesef toparlanamadık ama oynayan takım olarak ligin üstünde bir kadroya sahiptik. Bu ligde en az 10 takım şampiyon olmayı gerçekten hak etti.” ifadesini kullandı. Ayrıca, diğer takımların da emek verdiğini vurguladı.

STAD YAPIMI VE TRANSFERLER

Hurma, yeni stadyum inşası konusunda Cumhurbaşkanının gerekli onayları verdiğini, önümüzdeki günlerde inşaatın başlayacağını, fakat tamamlanmasının 18 ay süreceğini belirtti. Bu arada, Wesley’i takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını ancak bunun zor olduğunu aktardı. “Wesley, büyük takımlarda oynayabilecek yetenekte bir oyuncu. Geçmişte bu oyuncunun transferi için 27 milyon pound ödendi. Kariyerinde bazı aksilikler yaşadı ama toparladı. İnşallah bizimle olur.” şeklinde konuştu. Hurma, transfer ve teknik direktör konuları hakkında konuşmanın erken olduğunu eklemeyi de unutmadan belirtti.