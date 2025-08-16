Süleyman Şahan, Sorgun’da Projeleri Açıkladı

TOPLANTIDAN DETAYLAR

Ak Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Soysal ve ilçe teşkilatı yöneticileri, Sorgun’da gazetecilerle bir araya geldi. Ahmet Uslu Parkı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Şahan, AK Parti’nin Yozgat ve Sorgun’da hayata geçirdiği yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi veriyor.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Süleyman Şahan, Sorgun’un en önemli problemlerinden birinin su olduğunu dile getirerek, bu sorunun çözümü için “tüm imkanları seferber ettiklerini” belirtiyor. Cezaevi projesi, ikinci Aile Destek Merkezi ve çevre yolu projesiyle ilgili yürütülen çalışmalar da devam ediyor. Ayrıca yapımı süren Yozgat Havalimanı, İl Halk Kütüphanesi, stadyum ve Yerköy’deki Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi hakkında da bilgi veriyor.