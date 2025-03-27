Süleyman Seba Hangi Liseden Mezun Oldu?

HAYATINA KISACA BAKIŞ

Süleyman Seba, Beşiktaş’a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek camianın efsane isimlerinden biri haline geldi. 5 Nisan 1926’da Sakarya’nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen Seba, eğitim hayatına Akaretler’deki ilkokulda başladı. Başarılı bir öğrenci olan Seba, Bilgi ve donanımını daha da geliştirmek amacıyla Kabataş Erkek Lisesi’nde okumak istedi. Ancak babası, Galatasaray Lisesi’nin ilk mezunlarından biri olduğu için onu bu okula kaydettirdi. Bir yıl hazırlık sınıfında okuduktan sonra Seba, istediği Kabataş Erkek Lisesi’ne geçiş yaptı.

FUTBOL Kariyeri BAŞLIYOR

Seba, edebiyata ve sanata olan ilgisiyle hocası Faruk Nafiz Çamlıbel’in dizelerini ezberleyerek yeteneklerini geliştirdi. 1943 yılında Beşiktaş’ın genç takımına çağrıldığında, futbol yeteneğini sergileme fırsatı buldu. O yıl, genç takımın şampiyon olmasında büyük katkı sağladı ve kaptanlık pazubandını takmaya başladı. 1945’te Beşiktaş A takımına alınan Seba, 1946 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu.

BEŞİKTAŞ’IN EMANETİ

Babası isteği üzerine, Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız Filolojisi Bölümü’ne kayıt yaptırdı. 1947’de İnönü Stadyumu’nun açılış maçında İsveç’in AIK takımına attığı gol, stadyumda bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. 1950 yılında Beşiktaş’ın Amerika seyahatine katılmak için okulunu bıraktı ve futbol kariyerine devam etti. Seba, 1954 yılındaki menisküs sakatlığına kadar Beşiktaş formasıyla 44 gol atarak toplamda 8 yıl boyunca futbol oynamaya devam etti.

YÖNETİCİLİK GÖREVİ VE BAŞKANLIK DÖNEMİ

1957’de Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne üye oldu ve 1963’ten itibaren çeşitli yönetimlerde yer aldı. 1980’li yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Müdürlüğü döneminde başkanlığa aday oldu ve 1 Nisan 1984’te yapılan kongrede seçimi kazanarak 16 yıl sürecek başkanlık görevine başladı. Bu süre boyunca Beşiktaş futbol takımı, birçok özsermaye ve kupa kazandı. Ancak sadece sportif başarılarla değil, bazı tesislerin kazandırılmasıyla da hatırlanıyor. Özellikle Akaretler Kulüp Binası, Fulya Stadı gibi tesislerin inşası onun dönemine aittir.

SON GÜNLERİ VE VEFATI

Süleyman Seba, 13 Şubat 2000 tarihinde BJK Mali ve Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı veda konuşmasıyla başkanlık görevine noktayı koydu. Beşiktaş’a kazandırdığı başarılar sebebiyle “Onursal Başkanlık” unvanını alarak camianın birleştirici gücü olarak anıldı. Seba, 13 Ağustos 2014 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.