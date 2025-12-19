Süleyman Soylu’dan Barış Terkoğlu’na Sert Yanıt

Gazeteci Barış Terkoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarında, “Mehmet Akif’in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu.” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu sözlere ilişkin Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sert bir yanıt geldi. Soylu, “Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz.” diyerek Terkoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

MEHMET AKİF ERSOY’UN İFADELERİ

Onlar TV’de, Terkoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasına sebep olan itirafçının ifadelerini aktararak, “Mehmet Akif’in, kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu’yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu.” dedi. Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsmim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismar” ifadesini kullandı. Soylu, geçmişte kendisine yönelik yapılan iftiralar ile suçlamalara dikkat çekerek, “Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı. Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız.” diye belirtti.

İTİRAFLAR VE ABD ÜZERİNDEN SERCAN TOPEL

Terkoğlu, itirafçı ifadelerinde Mehmet Akif’in, kaynağı belirsiz paralarını Serkan Topel’e verdiğini, Topel’in de bu paraları kullanarak başka kişilerin aleyhine haber yaptırdığını söyledi. İtiraflarda, Mehmet Akif’in görüntülü arama yaparak tuhaf ilişkiler içinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Mehmet Akif’in, cinsel ilişkiler karşılığında tutuklama ve tahliye kararlarının verildiği iddiaları da öne sürüldü.

MEHMET AKİF ERSOY’U TUTUKLANDI

Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 9 Aralık’ta jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. İlgili Başsavcılığın açıklamasına göre, “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak”, “Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” ve “Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak” suçlamalarıyla beraber, birçok kanal çalışanı da gözaltına alındı. Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.