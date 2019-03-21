Süleyman Soylu: Milletin emrindeyiz

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart seçimleri öncesinde vatandaşlarla buluştu. Terörle mücadelede önemli bir yol kat edilmesini sağlayan Soylu, Cumhur ittifakı adaylarına oy verilmesini isteyerek, “Ne olursunuz, bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir” dedi.

On binlerce kalabalığa seslenen Soylu, milletin emrinde olduklarını tekrarlayarak Zonguldak’a hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Soylu, kendisini dinleyen yoğun kalabalığa şunları söyledi:

“Sevgili milletim bizi Kandil’in önünde boynumuzu eğik bırakmayın ne olursunuz? Aynı zamanda FETÖ denilen şarlatana bizi güldürmeyin. Elimizi aynanın karşısında zayıf bağlattırmayın. Bizi zayıfa düşürmeyin. Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir. Bu seçim Türkiye’ye güç verme seçimidir. Kuvvet verme ve çıldırtma seçimidir. Hepinizin huzurunda Cumhur ittifakı yapıyoruz. Hem Recep Tayyip Erdoğan’ a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 4.5 yıl Türkiye’nin sıçrayacağı 4.5 yıldır. Yerli ve milli üreteceğimiz yıldır. Ekonomide, gürül gürül adımlar atacağımız yıldır. Etrafımızdaki coğrafya dahil olmak üzere huzuru ve barışı getireceğimiz, terörün kökünü kazıyacağımız yıldır. Bunlara müsamaha göstermeyin. Hani bunlar imza atmışlar ki sözleşmenin altına siz öyle bir imza atın ki bunlara imzanın nasıl olduğunu gösterin. Tayyip Erdoğan futbolu biliyor, ayağına top yakışıyor. 4.5 yılda O’nun ayağına topu verin de Kemal Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı’nın kalesine 90’dan çaksın. Ben İçişleri Bakan olarak söylüyorum. Siz benden daha fazla gördünüz.”

“HEP BERABER DERS VERELİM”

İçişleri Bakanı konuşmasının devamında, “Eğer 31 Mart’ta zafiyete uğrarsak bunlar 1 Nisan’da doğu ve güneydoğu da masum çocukların eline taşı verir kaymakam ve valiyi sokağa çıkartmazlar. Kaseti tekrar başa sarmayalım. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Benim ülkem yarınlara umutla beraber gidecek. Geleceği umutla beraber karşılayacak. Gelin bunu hep beraber sağlayacak adımı, Türkiye’nin önünü kesmeye çalışanlara, başımızda kaynar kazan kaynatmaya çalışanlara hep beraber ders verelim.” dedi.