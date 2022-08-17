Süleyman Soylu’dan anons açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te bazı camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep’te bazı camilerden vatandaşlara terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapılacağı ve bu çerçevede sokağa çıkmamaları yönünde anons yapılmasını değerlendirdi. Soylu; vatandaşlara yönelik küçük bir uyarı yapılmak istendiğini ancak maksadını aştığını söyledi. Valilik de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te Suriye sınırında camilerden yapılan uyarı anonsuna ilişkin, “Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış.” dedi.

Soylu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü Gölcük’te deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı.

“NE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR NE BAŞKA BİR ŞEY”

Bakan Soylu, etkinliğin ardından bir gazetecinin Gaziantep’te camilerden yapılan anonslara ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

“Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum.”

VALİ GÜL: SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesindeki camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını ve sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.