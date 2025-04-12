Süleymaniye Mahallesi’nde Bıçaklama Olayı Yaşandı

OLAYIN YERİ VE AÇIKLAMALAR

Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen olayda, Hasan E. (17), kız arkadaşı olduğu söylenen Melisa Nur G.’yi (17) görmeye evine geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ŞİDDET VE KAÇIŞ

Hasan E., bu tartışma sırasında önce Melisa G.’yi bıçakla yaraladı. Ardından annesi Sevda G.’nin (49) kafasına sert bir cisimle vurdu. Olay sonrası şüpheli olan Hasan E., olay yerinden kaçarken, komşular sesleri duyup 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

SALGININ SONUÇLARI VE YARDIM

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Melisa G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevda G.’nin cenazesi ise savcının incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri kaçan şüpheli Hasan E.’yi yakalamaya yönelik çalışmalara devam ediyor.