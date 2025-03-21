Süleymanpaşa’da Araç Çarpışması: 3 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMALAR YAŞANDI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil arasında meydana gelen çarpışmada 3 kişi yaralandı. Kaza, Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde gerçekleşti. G.T. yönetimindeki 34 BZ 3114 plakalı hafif ticari araç, Ö.F. kontrolündeki 59 ALF 808 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine hemen olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürücüsü G.T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.