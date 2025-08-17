Süleymanpaşa’da Genç Cansız Bedeni Bulundu

GENÇ İNŞAATİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ Mahallesi’nde 4 gün önce denize girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri ile AFAD ekiplerinin deniz ve karada sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda A.B. isimli gencin cesedi Dut Limanı mevkiinde keşfedildi.

İNCELEMELER SONRASI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığına taşındı. Burada gerçekleştirilen incelemelerin ardından cenaze hastane morguna götürüldü. A.B., 4 gün önce Kumbağ’da denize girdikten sonra şiddetli fırtınanın da etkisiyle kaybolmuştu.