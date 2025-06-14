Süleymanpaşa’da Kiraz Festivali Heyecanı

ULUSLARARASI KİRAZ FESTİVALİ COŞKUSU

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 59’uncusu gerçekleşen “Uluslararası Kiraz Festivali” etkinliği kapsamında, ünlü sanatçılar Yüksek Sadakat ve Zeynep Bastık müzikseverlerle buluştu. Festivalin doruk noktasında, ilk olarak sevilen rock grubu Yüksek Sadakat sahne aldı. Grup, hit parçalarıyla alanı dolduran kalabalığa muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Konser sırasında izleyiciler enerjik bir şekilde eşlik ederken, telefon ışıklarıyla oluşturulan görsel şölen geceye eşsiz bir atmosfer kattı.

ZEYNEP BASTIK’IN ENERJİK PERFORMANSI

Yüksek Sadakat’ın ardından sahneye çıkan Zeynep Bastık, dinleyicilere enerjik bir performans sergileyerek göz doldurdu. Bastık, repertuarındaki hareketli şarkılarıyla festivale katılanları coşturmayı başardı. Süleymanpaşa sahil dolgu alanında kurulan konser alanı, yoğun bir kalabalıkla dolarken, vatandaşlar festivalin keyfini doyasıya çıkararak unutulmaz anlar yaşadı.